Рада одобрила госбюджет-2018 в первом чтении (видео)

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект государственного бюджета Украины на 2018 год с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие за основу соответствующего постановления об утверждении заключения комитета к законопроекту №7000 проголосовали 265, а в целом – 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеПарламент поддержал повышение акцизов на сигареты в Украине

Представляя законопроект, заместитель министра финансов Сергей Марченко призвал поддержать решение комитета, чтобы продолжать работу над бюджетом. «Просим поддержать заключение комитета в указанной редакции с тем, чтобы мы, уже отставая от графика, могли активно отработать их и далее двигаться по бюджетному процессу», - сказал он.

В свою очередь, заместитель главы профильного парламентского Сергей Мельник огласил решение комитета рекомендовать парламенту принять проект госбюджета-2018 за основу с рядом предложений комитета, изложенных в заключении по результатам рассмотрения проекта. «Прошу поставить на голосование решение комитета за исключением пункта 1.11 бюджетных выводов », - сказал он.

Кроме того, по итогам обсуждения проекта в сессионном зале Мельник предложил поддержать поправку о реализации таможенного эксперимента в 2018 году, согласно которой ежемесячные индикативные показатели поступлений таможенных платежей в общий фонд госбюджета-2018 будут рассчитываться с учетом индекса потребительских цен в 2017 году.

Подытоживая обсуждение, присутствующий в парламенте премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что правительственный проект является бюджетом экономического развития и в полной мере учитывает интересы децентрализации.

«Отдельно хочу поблагодарить каждого народного депутата. Много было мудрых мыслей в этом зале, и у нас будет время, чтобы мы отработали каждое предложение и учли его. Мы абсолютно открыты для качественного сотрудничества и считаем, что развитие национальной экономики – приоритет номер один», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами - 948 млрд грн и показателем дефицита - 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Читайте такжеВ Кабмине похвастались: количество украинцев с зарплатой меньше 3200 гривень сократилось вдвое - до 20%

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга – 747,6 млрд грн, что в сумме, по оценкам правительства, составляет 84,6% ВВП.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

По результатам анализа законопроекта Бюджетный комитет Рады предложил депутатам принять его в первом чтении с рядом поправок, в том числе увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 млрд грн и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.