Нацбанк расширяет возможности бизнеса по выплате дивидендов иностранным инвесторам

Национальный банк расширяет возможности бизнеса по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте, разрешив компаниям помимо дивидендов за 2014-2016 годы выплачивать дивиденды за 2013 год в пределах 2 миллиона долларов в месяц на одно юридическое лицо (эмитента, депозитарное учреждение или иностранного инвестора).

Читайте такжеБизнес вывел из Украины более $2 миллиардов дивидендов

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №112, вступающее в силу с 15 ноября, репатриация дивидендов за 2014-2016 годы будет происходить, как и ранее, в рамках ежемесячного лимита 5 миллионов долларов.

Кроме того, НБУ разрешил резидентам-заемщикам, которые находятся в процессе ликвидации, досрочно погашать внешние заимствования в пользу нерезидентов согласно очередности удовлетворения требований кредиторов по законодательству Украины.

Регулятор считает, что указанные шаги не приведут к значительному росту спроса на валюту, так как сейчас покупка валюты для репатриации дивидендов за 2014-2016 годы составляет менее 4% спроса на валюту на межбанковском рынке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 миллиона долларов США, или 10% общего объема дивидендов к выплате.

В мае 2017 года НБУ разрешил бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, при этом максимальная сумма соответствующих перечислений за рубеж была увеличена в 5 раз – до 5 миллионов долларов в течение месяца.

По оценкам НБУ, на начало ноября бизнес с июня 2016 года, или с момента отмены запрета на репатриацию дивидендов за 2014-2016 годы, вывел из Украины дивиденды иностранным инвесторам на 2,118 миллиарда долларов, что составляет почти 42% заявленного компаниями объема репатриации дивидендов.