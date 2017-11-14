Доллар и евро дорожают 15 ноября: Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2649,6372 (14 ноября – 2648,7953)

100 EUR – 3111,9989 (14 ноября – 3087,4358)

10 RUR – 4,4442 (14 ноября – 4,4757)

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,47/26,49 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,10/31,12 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4964 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 560 сделок на сумму 318,60 миллиона долларов.