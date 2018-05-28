Хватит ли денег всем?

По данным Национального банка Украины, которые были недавно обнародованы, к 1 апреля 2009 года коммерческие банки сформировали резервов на покрытие убытков по кредитам на сумму более 62 млрд. грн. На начало года сумма этих резервов была всего 42 млрд. грн. Рост резервов почти на 20 млрд. грн. - это плата за ухудшение кредитного портфеля банков. Примечательно, что год назад общая сумма всех резервов коммерческих банков по кредитам составляла всего 19 млрд. грн., и прирост в те же 20 млрд. грн. был достигнут за год, а теперь такой объем банки сформировали за квартал.

Если сравнить всю сумму выданных юридическим и физическим лицам за первый квартал нынешнего года кредитов, а это около 737 млрд. грн., то размер резервов на покрытие убытков по ним выглядит очень маленьким. Даже если ограничиться кредитами только физическим лицам - около 254 млрд. грн. – все равно за счет резервов покрыть все убытки не представляется возможным. И это нормально. Не цель резервов на покрытие убытков компенсировать потери банков по всем кредитам. Их роль более прагматична - покрывать убытки только по самым безнадежным кредитам, где нет никакой возможности взыскать долг. Фактически, сумма резервов по проблемным кредитам показывает, насколько банки могут позволить себе списывать убытки по кредитам в перспективе. В мировой практике не было случая и вряд ли когда-либо будет, чтобы за счет банковских резервов возмещались убытки по всем выданным кредитам. На аннулирование долга по кредиту и его списание за счет резервов банка могут рассчитывать только полные банкроты, которые уже распродали все свое имущество для того, чтобы рассчитаться с долгами. Но таких - единицы. Большинство должников могут только надеяться на то, что банк уступит в проценте по кредиту и покроет свои убытки по процентам за счет резервов. Но основной долг по кредиту должник обязан будет выплатить в любом случае и при любых обстоятельствах.

За последнее время практически все банки вынуждены были увеличить свои резервы. Опосредовано размер сформированных резервов во многом отражает качество кредитного портфеля банка и по нему во многом оценивается надежность кредита. Но однозначно говорить, что банки с большими резервами имеют плохие кредитные портфели не стоит. Банк может занизить уровень риска по кредиту, чтобы не показывать пред НБУ свои просчеты при выдаче кредитов. Кроме того, уровень резервов существенно зависит от размера банка и его специализации. Так, банки с большой филиальной сетью и работающие с физическими лицами всегда более подвержены риску, чем банки, работающие только с юридическими лицами. Но в целом анализ размера сформированных резервов указывает на степень рискованности кредитной политики банка.

По информации НБУ, самый высокий показатель соотношения резервов к активам банка по состоянию на 1 апреля 2009 года зафиксирован по Укрпромбанку - почти 40%. Это во многом вызвано инвентаризацией выданных ранее банком кредитов и переоценкой их надежности. Среди действующих средних банков высокая доля соотношения резервов на покрытие убытков по кредитам к активам зафиксирована в Банке Ренессанс Капитал - 17,5%, Индустриально-экспортном банке - 16,6%, Хоум Кредит банке - 15,3%. Притом что средний показатель по этой группе банков составляет 8,4%. В группе крупных банков самый высокий показатель соотношения резервов к активам у Кредобанка - 15,7% и дочернего банка Сбербанк России при среднем уровне по группе 6,4%. Примечательно, самое низкое соотношение резервов к активам среди крупных банков у Сбербанка Украины - всего 2,8%. Да и сами резервы небольшие - около 4,4 млрд. грн. при общем кредитном портфеле около 37 млрд. грн. В самой же группе крупных банков, при среднем показателе 9%, самая высокая доля резервов в активах у Проминвестбанка - 11,6% и у Альфа банка - 10,4%. В небольших банках соотношение доли резервов к активам колеблется от 0,1% до 55%. Но этот показатель для небольших банков очень условный, так как один крупный проблемный кредит может подчас уничтожить маленький банк.

Размеры резервов по проблемным кредитам, по всей видимости, в ближайшее время будут увеличиваться, и это во многом вызвано не работой банков, а ростом безработицы и снижением реального дохода населения. Из-за того, что в Украине нет достоверной информации об уровне безработице, тяжело определить, сколько людей, а среди них и заемщиков, лишились работы. Но если исходить из той разрозненной информации в СМИ о потери людьми источников дохода, то можно сказать, что на сегодня около 15% населения не имеет возможности погашать кредиты, так как не имеет работы. По оценкам экспертов, существенное улучшение на рынке труда может начаться только осенью, а при пессимистическом подходе безработица радикально уменьшится лишь весной следующего года. А до того времени банки вынуждены будут идти на реструктуризацию кредитов и ухудшать свой кредитный портфель.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)