СНГ готовит новый договор о зоне свободной торговли

Решение по разработке и заключению нового варианта договора о зоне свободной торговли в рамках стран СНГ и ускорение процесса формирования Таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном стали наиболее важными вопросами, которые решались на заседании Совета глав правительства Содружества независимых государств, сообщил РИА Новости заместитель главы Минэкономразвития Андрей Слепнев.

"Сроки формирования Таможенного союза будут корректироваться, и основные элементы союза будут вводиться с января 2010 года", - сообщил он.

Министр напомнил, что через неделю в Минске будет также обсуждаться вопрос, связанный с формированием Таможенного союза. В четверг по итогам российско-казахстанских переговоров был подписан меморандум, в котором стороны признали Таможенный союз одним из приоритетных направлений совместной деятельности.

"В том числе договорились о плотной координации и взаимодействии при проведении переговоров в рамках ВТО", - пояснил Слепнев.

В свою очередь представитель рабочей группы сообщил, что на первом этапе реализации стратегии экономического развития СНГ до 2011 года планируется разработать и заключить новый договор о зоне свободной торговли.

"В сфере электроэнергетики, которая на данном этапе определена участниками переговоров как приоритетная, усилия будут направлены на разработку энергосберегающих технологий и поиск новых источников энергии", - сказал он. Что касается транспортной сферы, то рабочая группа предложила развивать сотрудничество на основе создания транспортных международных коридоров и создании современной транспортной инфраструктуры.

Значительное место на первом этапе отведено мероприятиям по развитию реального сектора экономики.

"Финансовая нестабильность является одной из наиболее острых проблем", - пояснил представитель рабочей группы. Он напомнил, что страны СНГ предприняли ряд антикризисных мер, в частности, по использованию национальных валют в расчетах между странами, входящими в союз независимых государств.