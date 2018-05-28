«Работа с клиентом – это дорога с двусторонним движением, и мы готовы по ней идти»

Эксклюзивное интервью агентству УНИАН дал вице-президент, заместитель председателя правления ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) Роман ШПЕК.

· Роман Васильевич, недавно в СМИ довольно активно обсуждалась тема погашения Альфа-Банком своих еврооблигаций на 100 млн. долл. Можно ли получить информацию о ситуации из первых рук? - Начну с того, что банк имеет высокую капитализацию и достаточный уровень ликвидности для выполнения всех своих обязательств. Банк в текущих сложных условиях проводит платежи день в день, своевременно отвечает по внутренним и внешним обязательствам.

Мы в срок рассчитались с инвесторами по еврооблигациям на сумму 100 млн долл США. Договором был определен период погашения - 4–11 мая 2009 года, и банк осуществил погашение данного заимствования в полном объеме до наступления предельной даты. Главное, что мы с этой задачей справились без помощи акционеров. Безусловно, акционеры готовы поддерживать банк, подтверждением чему может быть то, что в прошлом году они трижды увеличивали капитал банка на общую сумму 1 млрд. 607 млн грн. Но эффективное управление банком позволило выполнить погашение кредита самостоятельно. Также не было необходимости обращаться в НБУ, поскольку к дате погашения мы смогли аккуммулировать необходимые средства.

У банка есть еще платежи по обязательствам в августе и декабре этого года, о погашении которых мы заботимся уже сейчас.

· В последнее время Альфа-Банк принимает участие в проектах, для реализации которых необходимы достаточно значительные суммы кредитования. Например, финансирование строительства завода по производству газобетона, проект с “Арт-прогресс” и кредитование КГГА. Планирует ли банк в ближайшее время участвовать в реализации подобных по масштабу проектах? Будет ли банк принимать участие в предоставлении второй части кредита КГГА на 300 млн. грн.?

- На данный момент для Альфа-Банка, возможно, как и для других успешных банков, не является проблемой наличие средств. Проблемой является наличие надежного покупателя наших банковских услуг. У нас много клиентов, желающих взять кредит, однако мы работаем только с теми, кто готов его вернуть.

Финансирование КГГА – это важный проект. Для нас чрезвычайно важно принимать участие не только в выгодных бизнес-проектах, но и участвовать в важных для государства и столицы инициативах.

Мы готовы и дальше кредитовать КГГА, но для этого мы изучим ее состояние на момент выдачи кредита. Мы, в первую очередь, будем исходить из надежности финансового состояния КГГА, определяя в какой мере можно профинансировать проект.

· Какие источники будут приоритетными в ближайшее время для банка в плане формирования ресурсной базы?

- Альфа-Банк имеет значительный позитивный опыт внешних заимствований и прекрасную репутацию среди иностранных инвесторов. До кризиса, нам удавалось значительную часть ресурсной базы формировать за счет внешних заимствований. Мы намерены продолжить эту практику, как только откроются международные рынки капитала.

На сегодня мы акцентируем внимание на привлечении внутренних средств – это депозиты физических и юридических лиц. Репутация банка позволяет нам даже в нынешних условиях сохранять лояльность и доверие клиентов. По депозитам и средствам на текущих счетах юридических лиц банк на 1 апреля этого года занимает третье место. Среди наших клиентов - крупнейшие компании различных секторов экономики. Стремление учесть все пожелания наших депозитных вкладчиков, готовность предлагать инновационные продукты, проводить акции, позволили банку за март-апрель на 16% увеличить депозитный портфель физлиц.

· Какие у Альфа-Банка планы привлечения ресурсов от материнской структуры?

- Сразу хотел бы прояснить, что материнской структурой для нас является ABH Ukraine, наши акционеры, а не Альфа-Банк (Россия), как многие считают. Альфа-Банк (Украина) как и Альфа-Банк (Россия) принадлежит к одной банковской группе, в которую также входят банки в Казахстане и Беларуси, а также Амстердамский Торговый Банк.

Наши акционеры готовы поддержать банк в случае необходимости, что неоднократно подтверждали. В марте этого года банк привлек два транша субординированного кредита на общую сумму 166 млн долл США. На сегодня у нас достаточная капитализация и за поддержкой к акционерам мы не обращались.

· Как сегодня происходит диалог банка с заемщиками, у которых возникают проблемы с погашением кредитов? Есть ли у вас программы реструктуризации кредитов?

- Мы начали процессы реструктуризации еще в конце прошлого года. За этот период мы реструктуризировали более 18 тыс. кредитов, выданных физическим лицам. Банк предлагает разнообразные программы: пролонгацию, кредитные каникулы, снижение ставки, все зависит от конкретной ситуации. Надо понимать, что явилось причиной трудностей заемщика и какой вариант ему подходит. Работа с клиентом – это дорога с двухсторонним движением, и мы готовы по ней идти. В корпоративном сегменте, если мы видим, что у человека есть видение, бизнес-план по спасению бизнеса, мы готовы совместно рассматривать ситуацию, давать свои рекомендации с тем, чтобы клиент преодолел временные трудности и остался надежным клиентом банка.

· Первый квартал текущего года Альфа-Банк закончил с убытком. Каковы причины?

- В первом квартале 2009 года доходы Альфа-Банка по сравнению с аналогичным периодом 2008 года возросли: чистый процентный доход – на 70%, а чистый операционный доход, без учета затрат на формирование резервов, – на 165%. Несмотря на рост доходности, финансовый результат банка в первом квартале 2009 года отрицательный, что связано, в первую очередь, со значительной суммой сформированных резервов для покрытия возможных потерь по активным операциям.

Понимая, что ситуация трудно прогнозируема, мы сформировали большие резервы. На первый взгляд, возможно, больше, чем необходимо. Но это для того, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Это дает нам уверенность и дополнительный запас прочности.

· Планируется ли сокращение, или, как это сейчас модно говорить, оптимизация сети Альфа-Банка и количества штатных сотрудников?

- В тех сегментах, где мы стали менее активными – это потребительское кредитование, автокредитование, мы не смогли избежать определенной оптимизации по структуре управления и численности персонала. Безусловно, мы старались руководствоваться тем, чтобы сохранить ключевых людей, которые развивали данные направления. Также мы стараемся сохранить институциональную возможность, чтобы при улучшении ситуации банк в числе первых смог развернуть данные направления.

Относительно региональной сети замечу, что банк не так давно начал развивать сеть, и на данный момент мы считаем региональное покрытие оптимальным – банк присутствует во всех регионах Украины. В этом году мы планируем увеличить свое присутствие в областях. Уже открыли отделения в Горловке и Запорожье, до конца года планируем открыть в Херсоне, Лисичанске, Черкассах, Виннице и Луцке.

· Альфа-Банк довольно часто заявлял о возможности приобретения одного или нескольких украинских банков. В свое время вы проявляли заинтересованность к Проминвестбанку, Укрпромбанку. Потом были заявления, что «в поле зрения» Альфа-Банка находятся несколько финансово-кредитных учреждений Украины. Определились ли вы уже с приобретением какого-то из банков?

- У наших акционеров есть заинтересованность в приобретении финансовых активов в Украине. Решение покупать или не покупать банк зависит не только от состояния покупателя, но и от того, как будет развиваться экономика в целом и банковская среда, как будет расти спрос на банковские услуги. Пока мы не видим для себя ничего интересного для покупки.

· Как Вы считаете, сегодняшняя ситуация с курсом и инфляцией – это результат целенаправленной работы, в том числе и Национального банка, или же это ситуативный момент?

- Если посмотреть результаты работы НБУ, в плане инфляции, курсовой стабильности, однозначно, действия Нацбанка оказали свой позитивный эффект. Возможно, не каждый отдельный шаг НБУ с легкостью и пониманием воспринимался рынком, но если смотреть на результат, то они его достигли. Этот результат позволяет нам нормально вести бизнес по кредитованию, по реструктуризации или по привлечению депозитов.

· Роман Васильевич, длительное время Вы работали в Европе, сейчас в Украине…

- Я работал не в Европе, а в Европейском Союзе. И вернулся для проживания, все равно в Европу. Меня очень удивляет, что многие наши политики говорят об отношениях Украины и Европы. Украина – это часть Европы. Неотъемлемая часть культурного, интеллектуального, ментального, исторического наследия Европы.

Когда я был дипломатом, меня часто спрашивали, что надо сделать, чтобы мы быстрее стали членом Европейского Союза (Р.Шпек в 2000-2007 гг. работал постоянным Представителем Украины при Евросоюзе – ред.). Так вот, в первую очередь, надо поверить, что мы имеем на это право. Поэтому наше поведение, наше отношение к работе, к семье, к образованию должно быть такое же, как там.

Когда мы жили в Брюсселе и мои дети ходили там в школу я их спрашивал – в чем разница между учебой здесь и в Украине? Они мне объясняли: «Отец, здесь никто не списывает. Они учатся для себя, для того, чтобы сделать карьеру, а не для того, чтобы не попасть в армию, для развлечений или чего-то другого». Там выше уровень эффективности во всем: в использовании человеческих, природных или энергетических ресурсов. Что такое чувствовать себя европейцем? Возможно, без большого желания, но платить налоги, потому что это справедливо. Пристегивать ремень безопасности в авто для себя, а не для работника ГАИ.

Ежедневное поведение каждого из нас или отдаляет или приближает к стандартам ЕС.

Нельзя постоянно критиковать власть. Власть необходимо менять, от власти надо чего-то требовать. Увы, мы не хотим моделировать, строить свое будущее. Мы ждем кого-то большого и умного, кто решит все за нас.

Мы научились проводить демократические выборы. Это важно, но выборы - это средство, а не задача. Поэтому и проводить их надо не ежегодно, и давайте их проводить один раз в пять лет, в соответствии с Конституцией.

Не может так быть, чтобы несколько человек построили для миллионов комфортную страну для работы, проживания, взаимоотношений с соседями. Это дело всех нас. Хочешь лучше жить, начинай с себя, с себя спроси - что я для этого сделал. Здесь я с Ельциным соглашусь - каждое утро нужно спрашивать себя, что я сделал для Украины?

Захар Новосвитский (УНИАН)