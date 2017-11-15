Минфин обещает подготовить госбюджет-2018 ко второму чтению в двухнедельный срок

Министерство финансов подготовит проект государственного бюджета Украины на 2018 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады и подаст его на рассмотрение парламента в двухнедельный срок.

Как напомнила пресс-служба министерства, 14 ноября парламент поддержал в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, а также изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, имеющие непосредственное влияние на бюджет.

«В ходе обсуждения проекта бюджета-2018 в парламенте депутаты высказали ряд предложений для обсуждения ко второму чтению. В двухнедельный срок Минфин подготовит проект закона о госбюджете на 2018 год ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады и подаст его на рассмотрение парламента», - отмечается в сообщении.

Минфин подчеркнул, что проект госбюджета на 2018 год сформирован на принципах реалистичности, сбалансированности, прозрачности, эффективности и стратегичности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 ноября приняла за основу с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета правительственный проект государственного бюджета Украины на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

По результатам анализа законопроекта Бюджетный комитет Рады предложил депутатам увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 млрд грн и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.