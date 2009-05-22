Эксперт: кредит Украине не выгоден ни Москве, ни Киеву

Предоставление Россией кредита Украине сегодня не выгодно ни российскому, ни украинскому руководству. Об этом сообщил во время телеконференции с иностранными инвесторами, организованной инвестиционной компанией Galt & Taggart Securities, старший научный сотрудник кафедры украинских исследований Университета Торонто Тарас КУЗЬО.

По его словам, предоставление Россией такого кредита будет нести для Украины, в первую очередь, не экономические, а политические обязательства. В то же время, по словам Т.КУЗЬО, российское руководство сегодня не видит в Украине действительно, по его мнению, пророссийски настроенных политиков, которым бы оно могло реально доверять и под обязательства которых мог бы быть выдан подобный кредит.

В то же время, по мнению эксперта, политическая составляющая данного кредита делает невозможным реальное получение такого кредита и для премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. «Не надо забывать, что очень скоро в Украине состоятся президентские выборы, и ТИМОШЕНКО вряд ли решится сейчас брать на себя политические обязательства по данному кредиту, что может негативно повлиять на настроения ее избирателей, прежде всего, в Западной Украине, где и так ее уже обвиняют в пророссийских настроениях», - отметил Т.КУЗЬО.

Как сообщалось, 20 мая заместитель министра финансов РФ Дмитрий ПАНКИН заявил, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд. долларов не было принято.

"Они обратились, и решение о предоставлении кредит не было принято… Мы проанализировали ситуацию, и мы сказали нет", - сказал Д.ПАНКИН.

В то же время, по словам первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, Украина не получала официального уведомления России об отказе в выделении кредита.

Ранее премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально обратилась к России по поводу кредита в размере 5 млрд. долл.