В Секретариате Президента снова критикуют Кабмин

В Секретариате Президента в очередной раз критикуют правительство за промедление с обнародованием статистических данных о состоянии экономики государства.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, руководитель Главной службы социально-экономической политики Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ замечает, что утвержденный правительством план статистических наблюдений устанавливает значительно более длительные сроки обнародования важной экономической статистики, такой как объем валового внутреннего продукта за квартал. Так, ежемесячное его обнародование, которое было нормой до начала этого года, правительством вообще отменено.

«Эти сроки не соотносятся ни с предыдущей практикой, ни с международным опытом», – считает Р.ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, на сегодня вся Европа и почти все страны СНГ предоставили квартальную статистику. Это сделали, в том числе и страны, которые не являются членами специального статистического стандарта распространения данных МВФ, к которому Украина присоединилась первой из стран СНГ более 10 лет назад.

Он заметил, что Россия ежемесячно публикует индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. Р.ЖУКОВСКИЙ обратил внимание, что в России оценка реального ВВП за І квартал обнародована еще в апреле. Также, в мае данные о ВВП за І квартал обнародовали большинство стран СНГ (в частности, Узбекистан, Армения, Казахстан). Беларусь информирует общество о динамике ВВП ежемесячно и уже обнародовала информацию за 4 месяца.

Страны Евросоюза практикуют предоставление информации относительно показателей ВВП за І квартал во второй декаде мая.

В то же время в Украине, подчеркнул сотрудник Секретариата, согласно упомянутому Плану статистических наблюдений, информация о ВВП и доходах и расходах населения за І квартал будет обнародована в последние дни июня.

Для примера он отметил, что соответствующие показатели уже обнародованы, в частности, в России, Беларуси, Молдове, Болгарии.

«Относительно такой ситуации даже МВФ выразил обеспокоенность задержкой статистических публикаций результатов динамики ВВП І квартала и объявлениями о возможной дальнейшей отсрочкой их публикации, особенно в контексте подготовки ко второму пересмотру программы с Фондом», – сообщил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он отметил, что многие из стран, обнародовавшие экономическую информацию, которая делается тайной в Украине, имели значительно худшие результаты, чем ожидали эксперты. Однако их публикация позволила должным образом скорректировать правительственную политику.

«Украина заняла противоположную позицию – отсутствие объективной информации об экономическом развитии позволяет принимать решение о дополнительных сотнях миллионов расходов, которые мы уже в действительности проели, и источника для их получения нет», – констатировал Р.ЖУКОВСКИЙ.

В конечном итоге, прогнозирует он, это обернется худшими последствиями для украинских граждан.

Р.ЖУКОВСКИЙ уточнил, что аналогичная ситуация сложилась с информацией, на основе которой вычисляется фактический размер прожиточного минимума, и показателями выполнения государственного бюджета, в том числе стабилизационного фонда.

«Идея стабилизационного фонда как инвестиционного локомотива экономики в кризисных условиях выхолощена как в самом законе о бюджете, так и практическими действиями правительства. Он превратился в источник обещаний всем отраслям и слоям населения, механизм «ручного» заполнения правительством пробелов в экономике в целом и деятельности отдельных предприятий», – считает работник Секретариата Президента.

Подтверждением этому является то, что за счет средств стабилизационного фонда должно было быть профинансировано 6,3 млрд. грн., но за І квартал было выделено только 480,1 млн. грн. Остальные – на то время оставалась невыполненными обещаниями.

В то же время, отметил Р.ЖУКОВСКИЙ, проверить состояние дел на сегодня невозможно – теперь данные о фактическом использовании средств государственного бюджета не предоставляются ни Секретариату Президента, ни Верховной Раде Украины.

«В то же время миллиардные обещания продолжают раздаваться», – отметил он.

По словам представителя Секретариата Президента, мировой опыт прямо говорит о том, что принятие управленческих решений возможно только при наличии объективной информации. И основополагающий принцип деятельности любого демократического правительства – обеспечить открытость экономической информации и готовность объяснить обществу, какие действия и из каких соображений будут предприниматься властью для улучшения ситуации. В том случае, если вместо открытой политики правительство будет закрывать все больший массив данных, последствия для страны могут быть слишком тяжелыми.