Альфа-Банк Украина сохранит сеть отделений Укрсоцбанка

Альфа-Банка Украина в рамках начавшегося год назад объединения с Укрсоцбанком не планирует сокращать сеть отделений, а равно и активно наращивать сеть точек продаж. Об этом в интервью LIGA.net рассказал генеральный менеджер Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Иван Свитек, отметив, что большое количество отделений не гарантирует увеличение доли рынка.

«У двух наших банков (Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка – ред.) сейчас 340 отделений, при этом они работают в среднем вдвое эффективнее, чем сети других банков. Так, по итогам первого полугодия у нас было всего 3,5% точек продаж от общего количества по банковской системе, но на них приходилось 7,4% средств физлиц, а по срочным депозитам доля была еще больше – 8,1%. Так что в расширении сети мы пока смысла не видим, разве что точечно, где будет такая потребность», – рассказал в интервью банкир.

По словам Ивана Свитека, во главе угла стоит повышение эффективности сети отделений. Так, недавно Укрсоцбанк открыл обновленные отделения в двух столичных магазинах сети гипермаркетов «Эпицентр». Эти отделения будут работать по новой сервисной модели для физических и юридических лиц, в рамках которой клиенты смогут получать не только привычное кассовое обслуживание, но и пользоваться полным спектром банковских услуг, таких как кредитные продукты, открытие дебитных карт, депозитов, текущих счетов и тому подобное. В Укрсоцбанке планируют переформатировать все отделения, работающие в сети «Эпицентр», в 2018 году.

Вместо наращивания сети отделений Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк будут делать акцент на развитии удаленных каналов продаж, объяснил Иван Свитек.