Неравенство растет: половиной богатств мира владеет 1% людей

За прошедшие 12 месяцев совокупное благосостояние населения планеты выросло на 6,4%, до $280 трлн, это самый высокий показатель с 2012 года, говорится в опубликованном докладе Global Wealth Report 2017, который подготовил Credit Suisse Research Institute.

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Благосостояние планеты росло быстрее, чем численность ее населения, отмечают авторы доклада. Из-за этого показатель среднего благосостояния на взрослую душу населения Земли также достиг рекордной отметки в $56,5 тыс., передает РБК.

При этом с 2007 года растет показатель неравенства распределения благосостояния. В Credit Suisse рассчитали, что сейчас 1% самых обеспеченных людей на Земле владеют 50,1% благосостояния планеты. В начале 2000-х этот показатель составлял 45,5%, затем с 2006 по 2008 год опустился до 42,5%, но во все последующие годы демонстрировал рост.

По расчетам экспертов Credit Suisse, как минимум следующие пять лет совокупное глобальное благосостояние продолжит увеличиваться. К 2022 году совокупное благосостояние достигнет отметки $341 трлн. При этом наибольший рост будет наблюдаться у развивающихся стран. Примерно на $10 трлн (или 33%) вырастет совокупное благосостояние Китая. Сейчас уровень благосостояния растет сильнее всего в США, говорится в докладе.

Кроме того, число долларовых миллионеров в мире выросло на 2,3 млн человек, примерно половина из них проживает в США, говорится в докладе. В то же время в Великобритании стало на 34 тыс. меньше миллионеров, а в Японии — более чем на 300 тыс.

В то же время благосостояние 3,5 млрд человек — или 70% взрослого населения Земли — составляет менее $10 тыс. в пересчете на душу населения (в совокупности на них приходится 2,7% глобального благосостояния).

В конце октября доклад о долларовых миллиардерах опубликовали UBS и PwC. Согласно их исследованию, в 2016 году в мире стало на 10% больше долларовых миллиардеров, а рост их совокупного состояния составил 17%. Совокупный капитал 1,5 тыс. миллиардеров Земли составил $6 трлн, говорилось в том докладе.