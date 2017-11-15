Минфин разработал новый механизм регистрации налоговых накладных по НДС

Министерство финансов Украины разработало новый механизм регистрации налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость, в рамках которого предлагает обязать Государственную фискальную службу сообщать налогоплательщикам детальные выводы по результатам рассмотрения документов на возмещение НДС и причины отказа в их принятии.

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Как сообщается на сайте Минфина со ссылкой на соответствующий проект приказа, новый механизм повысит качество принимаемых ГФС решений, а налогоплательщик будет получать мотивированные выводы в случае отказа в регистрации налоговых накладных.

Минфин отметил, что такое решение принято по результатам анализа судебных решений по искам налогоплательщиков, в большинстве которых решения ГФС не содержали четких причин отказа.

Как сообщал УНИАН, система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных, начавшая работу 1 июля 2017 года, за месяц своей работы сэкономила 1,5 млрд грн бюджетных средств. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство благодаря внедрению автоматической системы возмещения налога на добавленную стоимость полностью преодолело коррупцию в этой сфере.

Тем не менее, Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики зарегистрировал в парламенте законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Депутаты считают, что система оказывает давление на реальный бизнес и выдает процент ошибок при остановке накладных.

По мнению министра финансов Александра Данилюка, принятие предложенного комитетом законопроекта о модификации системы автоматической остановки регистрации налоговых накладных в течение короткого времени приведет к возврату коррупционных схем в возмещении НДС. В свою очередь, глава правительства пообещал не допустить уничтожения системы публичного администрирования НДС.