Гройсман не хочет бюджета "под елочку" - ждет принятия в первой декаде декабря

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правительству доработать принятый в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год ко второму чтению до пленарной недели с 1 по 10 декабря.

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Об этом он сообщил в ходе заседания правительства

«Я хотел поручить команде правительства, Министерству финансов организовать доработку с учетом замечаний, которые были высказаны народными депутатами, ко второму чтению с 1 по 10 декабря на пленарную неделю, которая будет в эти даты», - сказал он.

Премьер-министр поблагодарил депутатов за принятие законопроекта о государственном бюджете на 2018 год в первом чтении.

«Бюджет является абсолютно сбалансированным, бюджет является бюджетом экономического роста. Мы предусматриваем, что в следующем году мы сможем достичь экономический рост более 3%», - сказал он.

Гройсман отметил, что очень важно, чтобы бюджет был принят в первой декаде декабря, что даст возможность успеть всем адаптировать свою работу, начиная с 1 января 2018 года.

«Мы должны быть предсказуемы, мы не можем делать под елочку никакие сюрпризы, должны заранее принимать те решения, которые необходимы», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект государственного бюджета Украины на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета.

Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%.

По результатам анализа законопроекта Бюджетный комитет Рады предложил депутатам увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 млрд грн и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа.