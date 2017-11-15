То, что всегда воровали: Гройсман похвастался ростом поступлений от Фискальной службы на 150 миллиардов

Рост поступлений от Государственной фискальной службы по итогам 2017 года, по сравнению с прошлым годом, составит 150 млрд грн.

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«В целом по ГФС - по таможне и налоговой, перевыполнение поступлений по сравнению с прошлым годом будет около 150 млрд грн - это то, что всегда воровали на НДС, откатах, конвертации, контрабанде, то, что не доходило до экономики нашей страны», - сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что, несмотря на сопротивление в наведении порядка на таможнях, перевыполнение поступлений по сравнению с прошлым годом, от них составит 60 млрд грн.

Премьер поблагодарил за проделанную работу руководителя ГФС Мирослава Продана.

Как сообщал УНИАН, ГФС за 10 месяцев текущего года направила в общий фонд государственного бюджета 608,6 млрд грн, что на 128,7 млрд грн, или 27%, больше, чем за соответствующий период прошлого года.