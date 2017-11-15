Поступления от лицензирования лотерей вновь не включены в проект бюджета на 2018 год, сообщает "Левый берег".

Напомним, проект новых лицензионных условий для украинского рынка лотерей был отправлен Минфином на утверждение в Правительство Гройсмана в конце мая 2017 года. Однако до сих пор этот документ даже не попал на повестку дня Кабинета Министров Украины.

Читайте такжеАнтимонопольный комитет не допустит лотерейной монополии - СМИ

Новые лицензионные условия, разработанные Минфином, предполагают внесение операторами рынка платы за право вести деятельность по организации лотерей. Фиксированная часть платы за лицензию - 162 миллионов 400 тысяч гривень (100 тысяч минимальных прожиточных минимумов). Также ежегодные фиксированные платежи будут взиматься с пунктов распространения лотерей. Таким образом, только с одной компании государство сможет получить более 200 миллионов гривень фиксированных налогов.

По данным ГФС, в 2014 году общий оборот рынка лотерей доходил до 12,4 миллиарда гривень. При этом, налогов в бюджет с этой суммы было уплачено менее 3% - 318 миллионов гривень. Реальный объем игорного рынка Минфин оценивает в 40 миллиардов. "Проект новых лицензионных условий был подготовлен с учетом этих данных. Участники рынка вполне способны заплатить эту указанные в проекте сумму как плату за вход на рынок, в результате чего бюджет только в этом году может дополнительно получить несколько сот миллионов гривень", - отмечают источники в министерстве.

Украинский рынок лотерей работает без лицензионных условий и без лицензий с 2012 года. Данная ситуация стала возможной благодаря запущенной во время правления Виктора Януковича схеме. Так, в 2012 году был принят закон о лотереях, возлагавший на Минфин обязательство разработать и утвердить новые лицензионные условия. Однако в текст закона были внесены переходные положения, предусматривающие, что до утверждения Минфином новых лицензионных условий операторы работают по имеющимся у них лицензиям. Несмотря на то, что сроки действия лицензий всех лотерейных компаний истекли в 2013 году, новые лицензионные условия до сих пор не утверждены. Отсутствие регуляторных условий привело к падению налоговых поступлений и способствовало расцвету игральных клубов под видом лотерей.

Отсутствием лицензионных условий пользуются компании "М.С.Л" и "Патриот", которые являются компаниями российских бизнесменов, близких к Кремлю. В 2015 году обе компании попали в список российских юридических лиц, в отношении которых СНБО ввел санкции. Однако они до сих пор продолжают организовывать лотереи в Украине. В случае утверждения Камбином новых лицензионных условий, находящиеся под действием санкций компании не смогут получить лицензии, и их деятельность на украинском рынке лотерей будет прекращена.

6 ноября партия "Национальный корпус" провела акцию по блокированию работы российского лотерейного оператора "М.С.Л.".