Cобрание акционеров "Родовид Банка" не состоялось

Объявленное на сегодня собрание акционеров "Родовид Банка" не состоялось. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

«Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Родовид Банк», которое созывалось на 22 мая 2009 года, не состоялось, - говорится в сообщении. - Вопросы утверждения годовой финансовой отчетности и результатов деятельности банка за 2008 год будут вынесены на рассмотрение следующего общего собрания акционеров банка».

В сообщении не уточняется, на какое число оно будет назначено.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Родовид Банк» сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года. На сегодня временным администратором в банке является член правления Национального банка, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ.

«Родовид Банк» находится в списке банков, которые претендуют на рекапитализацию при участии государства.

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 апреля составляли 10 млрд. 987 млн. 792 тыс. грн., обязательства – 9 млрд. 750 млн. 80 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 237 млн. 712 тыс. грн., уставный капитал - 435 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

Президентом банка является Сергей БУБКА.