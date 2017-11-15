В Киеве суд отказался взыскать с НБУ 1,6 миллиарда в пользу сына Януковича

Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск к Национальному банку о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн владельца ликвидируемого «Всеукраинского банка развития» Александра Януковича – сына экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщается на сайте НБУ, Янукович требовал возмещения убытков в связи с выведением с рынка «Всеукраинского банка развития», акционером которого он являлся, однако суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

Нацбанк напомнил, что в январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность решения о признании «Всеукраинского банка развития» неплатежеспособным после применения санкций Европейского Союза к его акционеру.

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Также сообщается, что в течение 2014-2017 годов НБУ выиграл 65 судебных процессов по искам о признании действий регулятора по отношению к обанкротившимся банкам противоправной, и еще 85 подобных дел находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.

Как известно, «Всеукраинский банк развития» (Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных финучреждений. За время нахождения президента Виктора Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития» 21 декабря 2014 года. С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.