Межбанк: доллар держится
Евро подрос
Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту продолжали удерживать свои позиции.
Как передает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6130/7,6455 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,6180/7,6280 грн./долл. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6200/7,6250 грн./долл.
В 14:30 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре швейцарский франк – гривня – 6,9200.
Рублевый рынок открылся котировками 0,2435/0,2450 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2443/0,2450 грн./рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2444/0,2450 грн./рубль. В России курс доллар-рубль продолжает падать – 31,17 (-0,33) рублей.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3926/1,3928 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,3980/1,3982 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5860/10,6335 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6190/10,6390 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,6225/10,6450 грн./евро.
Сегодня на межбанке было куплено 129,753 млн. долл. (по средневзвешенному курсу за день 7,611 грн./долл.), продано – 123,21 млн. долл. (7,6192 грн./долл.). Евро было куплено в объеме 24,766 млн. евро (10,6454 грн./евро), продано – 27,847 млн. евро (10,6814 грн./евро). Российские рубли были куплены в объеме 422,499 млн. рублей (0,242 грн./рубль), проданы – 328,259 млн. рублей (0,244 грн./рубль).