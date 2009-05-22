НБУ отзовет лицензии у банка «Причерноморье»

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии у Банка «Причерноморье» (Днепропетровск) и начале процедуры его ликвидации.

Об этом говорится в письме НБУ №44-012/5249-9950 от 22 мая, текстом которого располагает УНИАН.

Национальный банк сообщает, что согласно постановлению правления Национального банка Украины от 20 мая 2009 года №305 "с 25 мая 2009 года отозвана банковская лицензия у ОАО КБ „Причерноморье” (г. Днепропетровск) и инициирована процедура ликвидации банка».

Как сообщалось, временная администрация в Банке «Причерноморье» была введена с 30 января 2009 года. Врменным администратором назначен Юрий Шевцов.