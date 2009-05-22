Минтруда: взносы на пенсионное страхование вырастут

Сумма взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности до конца года увеличится на 14,61 грн. – c 207,5 грн. во втором квартале до 222,11 грн. в четвертом. Об этом говорится в разъяснении о порядке уплаты пенсионных взносов, переданном УНИАН пресс-службой Министерства труда и социальной политики.

Согласно разъяснению, размер минимального страхового взноса на пенсионное страхование во втором квартале (май-июнь) составляет 207,5 грн., в третьем – 209,16 грн., в четвертом (октябрь-ноябрь) – 215,8 грн., в четвертом (декабрь) – 222,11 грн.

В частности, плательщики единого налога, сумма которого составляет от 20 до 200 грн., которые платят из этого налога в Пенсионный фонд от 8,40 до 84 грн., во втором квартале с.г. должны доплатить на обязательное социальное пенсионное страхование от 123,5 до 199,1 грн. В третьем квартале – от 125,16 до 200,76 грн., в четвертом (октябрь-ноябрь) – от 131,8 до 207,4 грн., в четвертом (декабрь) – от 138,11 до 213,71 грн.

Плательщики фиксированного налога, которые платят 100 грн., в частности 10 грн. из налога перечисляется в ПФ, во втором квартале должны будут доплатить в ПФ 197,5 грн., в третьем – 199,16 грн., в четвертом (октябрь-ноябрь) – 205,8 грн., в четвертом (декабрь) – 212,11 грн.

Сроки уплаты взносов определены ч.6 ст.20 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и за 2009 г. составляют: за второй квартал (май-июнь) – не позже 20 июля 2009 г., за третий – не позже 20 октября 2009 г., за четвертый – не позже 20 января 2010 г.

Сверку сумм оплаченных страховых взносов органы ПФ обязаны провести не позже 31 января года, следующего за отчетным, и на протяжении 10 дней после ее окончания о результатах сверки сообщить плательщикам. Плательщики, которые по результатам этой сверки имеют неуплаченные страховые взносы за предыдущий год, обязаны оплатить их на протяжении 30 дней после получения сообщения. При условии соблюдения таких сроков полного расчета штрафные санкции и пеня за несвоевременную уплату взносов не насчитываются.

Кроме того, на протяжении трех лет ПФ не будет проверять физических лиц, избравших особый способ налогообложения (фиксированный и единый налоги), и платящих взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 мая взнос по пенсионному страхованию для налогоплательщиков по упрощенной системе составляет 207,5 грн. Это определено постановлением Кабинета министров №366 от 11 апреля в 2009 г.

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА уточнила, что на сегодня по упрощенной системе свои отчисления в ПФ осуществляют 1,392 млн. граждан. При этом единый фиксированный налог составляет от 6 до 84 грн.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, изменение размера фиксированного налога позволит дополнительно получить в бюджет ПФ 1,9 млрд. грн. за восемь месяцев 2009 г.

Кроме того, по словам министра, при начислении пенсии в 2009 году будет использоваться коэффициент стоимости одного года трудового стажа в размере 1,35 (то есть, в 2009 году коэффициент будет сохранен на уровне 2008 года – УНИАН).