Поляки могут не вернуть треть кредитов

В Польше растет количество граждан, которые не могут своевременно оплачивать ранее взятые кредиты на покупку потребительских товаров, и для погашения задолженности берут новые займы.

Как пишет The Wall Street Journal Polska, банки побаиваются, что поляки не смогут вернуть треть из более чем 40 млрд. долларов (по нынешнему курсу 3,2 зл./дол.), выданных на покупку автомобилей и техники.

По данным Бюро кредитной информации, уже сейчас около 600 тысяч поляков пытаются получить очередные кредиты, чтобы погасить предыдущие займы.

Газета отмечает, что поляков, которые имеют проблемы с уплатой кредитов, в действительности может быть еще больше, поскольку в случае отказа банков предоставлять очередные займы, люди нередко обращаются к другим фирмам, которые не раскрывают своих данных Бюро кредитной информации.

Комиссия финансового надзора (KNF), которая контролирует деятельность финансового рынка Польши, еще в прошлом году обращала внимание банков на рост объемов потребительского кредитования, которое, по мнению комиссии, приобрело угрожающие масштабы. KNF тогда призывала тщательнее оценивать кредитоспособность частных лиц, которым предоставляются потребительские кредиты.

По данным газеты, в мае этого года комиссия снова обратила внимание банков на это после того, как в апреле были выданы рекордные с начала года свыше 2 млрд. долларов кредитов, большинство из которых, по данным экспертов, были использованы на приобретение потребительских товаров.

Как сообщал УНИАН, с апреля в Польше действует закон, разрешающий частным лицам, которые не могут платить долги, объявлять банкротство. В канун вступления в силу данного закона эксперты прогнозировали, что правом объявить банкротство могут воспользоваться около 200 тысяч поляков, однако такие заявки подали только несколько десятков человек.

По мнению аналитиков, поляки боятся объявлять банкротство из-за очень сложную процедуру, которая может привести к потере всего имущества, и при этом они и дальше будут вынуждены платить долги, если не смогут выполнить условий, определенных для них судом.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Польши, по состоянию на март 2009 года долг частных лиц (в том числе единоличных частных предпринимателей и владельцев фермерских хозяйств) перед банками составлял свыше 120 млрд. долларов, долг частных лиц (не считая предпринимателей и фермеров) – свыше 105 млрд. долларов.

65 млрд. долларов из общей суммы долга поляки были должны по ипотечным кредитам.

Долг предприятий на начало весны этого года составлял 70 млрд. долларов.