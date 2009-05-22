Банк России понизил курс доллара на 25,88 коп
19:54, 22 мая 2009Финансы
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Повысил курс евро на 20,82 коп
Центральный банк РФ установил с 23 мая 2009 года официальный курс доллара в размере 31,1998 руб за один доллар, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 25,88 коп.
При этом Центральный банк РФ установил с 23 мая 2009 года официальный курс евро в размере 43,4644 руб за один евро. По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 20,82 коп.
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