Банк России понизил курс доллара на 25,88 коп

Центральный банк РФ установил с 23 мая 2009 года официальный курс доллара в размере 31,1998 руб за один доллар, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 25,88 коп.

При этом Центральный банк РФ установил с 23 мая 2009 года официальный курс евро в размере 43,4644 руб за один евро. По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 20,82 коп.