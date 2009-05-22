ЦБ Армении снизил на 1% ставку рефинансирования

Совет Центрального банка Армении в пятницу принял решение снизить ставку рефинансирования на один процентный пункт - до 6,25% годовых, сообщает РИА Новости.

«Совет Центробанка констатировал, что текущие инфляционные развития в основном созвучны с предначертанными на прогнозируемый период направлениями и сохранятся в рамках целевого интервала. В то же время, совет отметил, что риски превышения целевого показателя инфляции маловероятны в условиях сохранения низкой инфляционной среды, сформированной на внешнем и внутреннем рынках в результате продолжающегося сокращения мирового спроса, а также в условиях более глубокого, чем ожидалось, экономического спада», – говорится в сообщении.

ЦБ считает, что в сложившейся ситуации содействие экономическому росту эффективнее осуществить посредством резкого ослабления денежно-кредитных условий как за счет снижения процентных ставок, так и реализации более активного объемного расширения.

Совет Центрального банка Армении последний раз снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 7,25% годовых 13 мая, передает Газета.Ру