НБУ начал передачу своих запасов наличности банкам на хранение
Запасы наличности будут храниться в региональных подразделениях банков, которые могут обеспечивать наличными средствами банки регионов и принимать от них излишки наличности.
Национальный банк Украины в рамках пилотного проекта начал передачу на хранение уполномоченным банкам своих запасов наличности.
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Как сообщается на сайте НБУ, таким образом регулятор продолжает делегировать банкам часть своих региональных функций согласно Концепции организации наличного обращения в Украине.
По информации НБУ, запасы наличности будут храниться в региональных подразделениях банков, которые могут обеспечивать наличными средствами банки регионов и принимать от них излишки наличности.
По оценкам регулятора, делегирование этих функций позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, существующей в Украине, к делегированной модели.
Справка УНИАН. Национальный банк осуществляет отбор банков для хранения запасов своей наличности в соответствии со своими критериями. К участию в отборе допускаются банки, предоставившие соответствующие письменные обращения в НБУ.