НБУ начал передачу своих запасов наличности банкам на хранение

Национальный банк Украины в рамках пилотного проекта начал передачу на хранение уполномоченным банкам своих запасов наличности.

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Как сообщается на сайте НБУ, таким образом регулятор продолжает делегировать банкам часть своих региональных функций согласно Концепции организации наличного обращения в Украине.

По информации НБУ, запасы наличности будут храниться в региональных подразделениях банков, которые могут обеспечивать наличными средствами банки регионов и принимать от них излишки наличности.

По оценкам регулятора, делегирование этих функций позволит постепенно перейти от частично контролируемой модели организации наличного обращения, существующей в Украине, к делегированной модели.

Справка УНИАН. Национальный банк осуществляет отбор банков для хранения запасов своей наличности в соответствии со своими критериями. К участию в отборе допускаются банки, предоставившие соответствующие письменные обращения в НБУ.