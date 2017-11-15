В Британии создали платежную карту для перевода криптовалют в наличку

Лондонская компания London Block Exchange выпустила дебетовую карту Dragoncard Visa для обналичивания криптовалют и покупок, сообщает издание Business Insider.

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Как сообщается, с помощью карты можно обналичить Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие криптовалюты.

"Принцип работы карты следующий: владелец загружает специальное приложение в смартфон и подключает свои виртуальные кошельки. С помощью Dragoncard можно будет не только оплачивать покупки в Интернете и офлайн-магазинах, но и снимать наличные в банкоматах", - говорится в сообщении.

В последнем случае криптовалюта будет конвертироваться по актуальному курсу к фунту стерлингов. Создатели карты уже получили 2 миллиона фунтов стерлингов от анонимного инвестора. Генеральный директор LBX Бен Дайвс заявил, что британцам сложно проводить операции с криптовалютой, хотя Лондон является одним из финансовых центров мира.

Компаньон Дайвса, банкир Адам Брайант, считает, что их стартап перевернет рынок криптовалют в Великобритании. Чтобы пользоваться Dragoncard, нужно оформить договор и заплатить 20 фунтов в качестве платы за обслуживание. LBX будет взимать 0,5% от всех операций с криптовалютой и небольшую комиссию при снятии наличных в банкоматах.