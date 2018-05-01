Военная пенсия пока в отставке

В Украине назревает «пенсионный» скандал, причем, судя по фактам данной истории, по вине Кабинета министров. Речь идет о законопроекте относительно пересчета пенсий военнослужащим. Этот вопрос сейчас широко обсуждается в соцсетях и СМИ.

Дело в том, что 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, благодаря которой были с октября пересчитаны в сторону повышения социальные пенсии. Но это не коснулось тех, чьи пенсии начисляются по спецзаконам – военных и силовиков.

Кабмин объяснил буксировку разработки соответствующего законопроекта тем, что на сегодня у военнослужащих, которые сейчас выходят на пенсию, и тех, кто вышли 20 лет назад, втрое отличаются расчетные суммы. То есть, это нужно упорядочить. Кроме того, сложность еще заключается в том, что, изменив должностные оклады военным, сразу же нужно повышать пенсии тем, кто уже на заслуженном отдыхе.

Учитывая специфику вопроса, парламент поручил правительству до 1 ноября 2017 года подготовить и представить на рассмотрение соответствующий законопроект. Но его до сих пор нет. И это может сорвать обещание премьер-министра Владимира Гройсмана, что военные пенсионеры, которых насчитывается более 540 тысяч, получат повышенные выплаты уже с 1 января 2018 года.

УНИАН обратился в Минсоцполитики с вопросом, когда можно ожидать завершения работы над законопроектом, но ответа так и не последовало.

Вице-премьер-министр Павел Розенко, ответственный в том числе за социальную политики, заявил, что ничего конкретного сказать не может: «Я по сути ничего не могу сказать, так как сейчас над этим работает Минсоцполитики. Это было персональное поручение президента Реве (Андрей Рева является главой Минсоцполитики, – УНИАН). Думаю, сейчас этот законопроект выписывается».

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Людмила Денисова подтвердила, что законопроекта в Раде нет и поэтому будут ли у военных новые пенсии с 1 января 2018 года, трудно сказать. По ее словам, у нее был разговор с Ревой, который пояснил механизм разработки долгожданного документа.

«Я разговаривала с Ревой, он сказал следующее – сначала законопроект, который до сих пор в стадии подготовки, должен рассмотреть на своем заседании Совет национальной безопасности и обороны, затем как концепция он должен быть одобрен президентом, а только потом он будет внесен в Раду через Кабинет министров. После этого он поступит в парламентские комитеты, затем он попадет в сессионный зал на голосование. Но закона в Раде до сих пор нет. Есть только одно – обязательный срок подачи сорван. У нас остаются две пленарные недели до конца года, чтобы рассмотреть этот законопроект», - отметила Денисова.

Она пояснила, что в бюджете должны быть предусмотрены средства на перерасчет военных пенсий. Но какой будет цифра – неизвестно, так как концепция законопроекта не представлена.

Народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке написал, что есть надежда подачи законопроекта в Раду в ближайшее время. «Не могу сказать, какие позиции в нем отразит правительство. Ранее в Кабмине уверяли, что военные пенсионеры в реальности ощутят повышение. Что ж, посмотрим. Если Кабмин свое обещание не выполнит – будем бороться», - подчеркнул нардеп.

То есть, закон о «военных» пенсиях на особом счету и его прохождение в Раде, когда таковое случится, будет под пристальным вниманием.

По мнению главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, получение новых пенсий военными уже с 1 января 2018 года остается под большим вопросом. Скорее всего, соответствующего законопроекта не было сразу в пакете пенсионной реформы, потому что он требовал дополнительного согласования с МВФ.

«Все упирается в цену вопроса. И речь идет о достаточно большой сумме – у нас много военных, тем более их число в последнее время только растет с учетом агрессии России. И главное – к сожалению, боюсь, что в этот «пенсионный» процесс мы вложим советскую философию, которая приведет в тупик. Больше того, военных это никак не защитит и не вычеркнет из этой сферы коррупционную составляющую. Важно, какая будет предложена концепция начисления военных пенсий. Опасаюсь, что все может превратится в вакханалию популизма, чтобы снова не стали раздавать предвыборных слонов, не осознавая, что мы подрываем логику того, что призваны сделать реформы», - отметил эксперт.

Он считает, что, вероятнее всего, условия пересмотра пенсий военным будут чрезвычайно льготными. А здесь нужен более консервативный подход: не столько пересмотр объема выплат, сколько переход на систему инслайт, так называемое страхование жизни. То есть, военный страхуется на время пребывания на службе, к примеру, - 20 лет. По завершению службы он получает этот денежный пакет и принимает решение, что с ним делать - приобрести земельный участок или квартиру. В случае получения инвалидности или гибели военного, ему или членам его семье согласно этому же страховому пакету выплачивается компенсация. Что касается государственной пенсии, то она должна начисляться по достижению пенсионного возраста, и это помимо страхового пакета, который может быть предоставлен единожды полной суммой, а может по договору с получателем выплачиваться определенным объемом ежемесячно. Данная модель очень распространена на Западе.

Но это предложение к размышлению. А как из создавшейся ситуации выйдут наши чиновники, пока остается загадкой. Тем не менее, остается надеяться, что вопрос разрешится в ближайшее время, чего и требует законодательство.

Нана Черная