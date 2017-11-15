Комитет Рады одобрил законопроект о защите бизнеса от давления силовиков - Гройсман

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности одобрил законопроект о защите бизнеса от неправомерного давления со стороны силовых органов, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

Читайте такжеКабмин направил в Раду закон, защищающий бизнес от давления силовиков

"Профильный комитет Верховной Рады рекомендует принять законопроект №7275 за основу и в целом. Рассчитываю на поддержку инициативы "МаскиШоуСтоп" в сессионном зале", - сообщил премьер.

Как сообщал УНИАН, Гройсман рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта о защите бизнеса от неправомерного давления силовых органов в четверг, 16 ноября.

Законопроект предусматривает видео- и аудиофиксацию принятия решений об обыске и непосредственно самих обысков, без которых добытые доказательства не будут приниматься во внимание судами. Кроме того, предусматривается беспрепятственный доступ адвокатов к процессу обыска, запрет изъятия оригиналов документов и серверов, на которых они хранятся, а также запрет силовым органам открывать дело в случае, если по этой фабуле оно уже было закрыто какой-либо силовой структурой