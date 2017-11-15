Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2648,2221 (15 ноября – 2649,6372)

100 EUR – 3135,4950 (15 ноября – 3111,9989)

10 RUR – 4,3955 (15 ноября – 4,4442)

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Как сообщает УНИАН, 15 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,47/26,49 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,35/31,37 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4822 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 524 сделки на сумму 296,64 миллиона долларов.