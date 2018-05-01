Как в Эстонии е-резиденцию создали

В Эстонии уже давно создана и успешно функционирует одна из самых прогрессивных моделей электронного правительства в Европе. Успех этой маленькой постсоциалистической страны, сумевшей за достаточно короткое время совершить настоящий информационный прорыв, не случаен.

Дело в том, что буквально сразу после развала Союза Эстония сделала ставку на развитие информационных технологий. Одна из первых инициатив – государственная программа всеобщей компьютеризации «Прыжок Тигра», основной акцент которой ставился на обучении школьников компьютерной грамотности, а также на развитии компьютерной и сетевой инфраструктуры. Не случайно программисты из этой крошечной страны стали разработчиками известной на весь мир программы аудио и видеосвязи Skype.

Создание информационной инфраструктуры стало фундаментом для развития электронного правительства Эстонии. Эстонцы сразу почувствовали его преимущества, поскольку государственные услуги, которые они получали, стали более качественными, быстрыми и дешевыми. Кроме того, такое «электронное взаимодействие» значительно снижало коррупционные риски.

Однако всеми преимуществами электронного правительства эстонцы воспользовались после реализации следующего этапа -- внедрения системы электронной идентификации с помощью ID-карт. «Сразу же после введения ID-карт у эстонцев было много вопросов о том, зачем им нужна эта технология, но теперь все люди прекрасно понимают, насколько это полезно. Например, они могут регистрировать свои банковские счета, подписывать документы и договора в цифровой форме, подавать налоговые декларации, проверять медицинские записи и даже голосовать, не выходя из дома. Это все можно сделать с помощью одного лишь компьютера, ID-карты и кард-ридера», — не так давно рассказала УНИАН директор демонстрационного зала «e-Estonia» Анна Пипераль.

И это действительно так. Именно с помощью ID-карт и без каких-либо других сопроводительных документов граждане Эстонии могут путешествовать в пределах ЕС, пользоваться услугами электронного банкинга и других сервисов, посещать библиотеки и пользоваться общественным транспортом. Карту можно использовать в качестве документа медицинского страхования, водительских прав, инструмента для доступа ко всем общественным услугам и даже для голосования на выборах, не выходя из дома — просто через интернет.

Кроме того, специальная SIM-карта в мобильном телефоне (услуга Mobile ID) предоставляет те же возможности аутентификации и цифровой подписки, что и ID-карта. С помощью мобильного идентификатора пользователи могут получить доступ к государственным и частным электронным услугам и поставить свою цифровую подпись на любом документе в любое время и в любом месте.

Как появилась идея е-резиденции

В начале 2014 года экс- IT-директор Эстонской Республики Таави Котка совместно с единомышленниками Рутом Аннус, начальником Отдела миграции и пограничной политики при Министерстве внутренних дел Эстонии и Сиимом Сиккутом, занимавшим в то время пост советника по политике в области ИКТ для Группы по вопросам стратегии правительственного управления, решили не останавливаться на успехах создания электронного правительства и предложили создать новый формат для взаимодействия органов власти Эстонии с бизнесом, назвав его электронной резиденцией. Буквально через несколько месяцев, в апреле 2014 года, правительством Эстонии была принята программа e-Residency. Спустя еще пару месяцев начался поиск новых базовых концепций. Было предложено несколько проектов, которые имели потенциально глобальную привлекательность, и один из них, представленный Таави Котка, Рут Аннус и Сиим Сиккут, назывался «10 миллионов эстонских е-резидентов к 2025 году». Их идея выиграла конкурс и сформировала базу для текущей программы электронной резиденции, которая затем получила беспрецедентную поддержку со стороны всех политических партий и зеленый свет от парламента для начала работы в декабре 2014 года.

Таким образом, е-резиденция является транснациональным цифровым идентификатором, ID-картой, выданной властями Эстонии. Любое лицо, независимо от национальности или местонахождения, может подать заявку на получение этой ID-карты, за один день зарегистрировать компанию и управлять ею удаленно из любой точки мира, без необходимости нанимать местного директора, при этом оставаясь законопослушным предприятием.

Одновременно e-Residency позволяет (опять же удаленно) работать с местной банковской системой, пользоваться услугами международных поставщиков платежных услуг (например, PayPal, Braintree и т. д.), оплачивать счета, декларировать налоги, подписывать документы и договора, и т.п.

«Главная цель электронной резиденции — дать предпринимателям возможность работать над тем, что важно, и реализовать свои идеи, а не заполнять документы», — резюмирует основатель и главный стратег электронной резиденции Таави Котка.

Е-резиденция: плюсы для Эстонии и предпринимателей во всем мире

Интересно, что, внедрив электронную резиденцию, правительство Эстонии решает сразу несколько задач: продолжает развивать цифровую экономику и наполняет рынок новыми клиентами, стимулирует инновации и привлекает новые инвестиции. «Чем больше людей и компаний работают в виртуальной бизнес-среде Эстонии, тем больше клиентов появляется для наших компаний», — отметил директор программы электронной резиденции Каспар Корюс.

«Когда электронный резидент создает компанию, это означает, что он, скорее всего, начнет использовать услуги, предлагаемые другими эстонскими предприятиями. Например, создание банковского счета, партнерство с поставщиком платежных услуг, обращение за помощью к бухгалтерам, аудиторам и юристам. По мере создания большего количества клиентов для эстонских компаний их потенциал роста увеличивается, а также возрастает потенциал роста экономики Эстонии», — дополняет коллегу Таави Котка.

Выгодно это и для предпринимателей из Украины, которые с получением статуса е-резидента автоматически присоединяются к одному из самых передовых цифровых обществ мира (кстати, такой вывод по итогам 2016 года сделал Всемирный банк) и становятся полноправными членами самой функциональной виртуальной бизнес-среды в мире. К тому же стоит помнить, что бюрократия и коррупция в Эстонии минимальна, а налоговые рамки максимально четкие и прозрачные, о чем свидетельствует лидерство страны в ЕС по Индексу экономической свободы в 2017 году.

Впрочем, бизнес уже оценил все преимущества е-резиденции. По состоянию на 13 ноября 2017 года более 27 300 человек из 151 страны мира подали заявку на получение статуса е-резиденции. Более 2300 новых компаний созданы именно электронными резидентами, а владеют они более чем 4300 компаний.

Но самое интересное — Украина заняла второе место по количеству заявителей по электронным резидентам среди всех стран, уступив только Финляндии. А по количеству созданных новых компаний е-резидентами украинцы и вовсе находятся на первом месте.

Владимир Касатонов