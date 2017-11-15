Украина прошла стабилизацию и ей необходимы ресурсы для развития - Гройсман

Украина прошла процесс стабилизации ситуации, и сегодня ей требуются большие по объему ресурсы для внедрения изменений в социальной и других сферах.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом в Киеве, сообщила пресс-служба правительства.

"Мы прошли непростое время, но нам удалось удержать ситуацию, мы выстояли. И сегодня нам нужно обеспечить внутренние системные изменения и преодолеть внешние вызовы. Очень приятно, что на этом пути мы чувствуем вашу поддержку и надеемся на продолжение этого процесса, - сказал Владимир Гройсман. - Мы вышли на новый уровень решения проблем. И поэтому нам будут нужны несколько иные по объему ресурсы. Если раньше нам нужны были средства на стабилизацию ситуации в государстве, то сегодня мы говорим о поддержке внедрения изменений - в образовании, здравоохранении в других сферах. И мы хотим получить результат", - сказал премьер.

По его словам, правительство намерено реализовать ключевые реформы, в том числе - реформу энергетического рынка и корпоратизацию национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

В свою очередь Митчелл подчеркнул, что Украина остается приоритетом для правительства США.

"Мы говорим о роли Украины в глобальной перспективе. Мы видим прогресс ваших реформ, и мы его поддерживаем. Очень важно, что Вы, как глава правительства, демонстрируете лидерство в вопросе реформ, построении благоприятного делового климата и открытии потенциала Украины. У вас есть поддержка США, и мы будем привлекать наших партнеров к этому процессу", - сказал он.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями - Международным валютным фондом и Всемирный банком, а также реализацию совместных проектов в энергетике, транспорте и торговле.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко и новоназначенный помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл в ходе встречи 15 ноября подчеркнули важность "смелых инициатив" в усилении экономического сотрудничества и укреплении обороны и безопасности партнерства между Украиной и США.

Согласно исследованию экономиста Андерса Аслунда и экс-министра финансов Украины Натальи Яресько, Украине для достижения роста экономики на уровне 6-8% в год необходимо около 5 миллиардов евро инвестиций ежегодно.