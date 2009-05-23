Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует укрепление гривни на протяжении последнего времени.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода на Интере”.

Президент отметил, что за последние два с половиной месяца гривня оставалась стабильной.

Вместе с тем, по его словам, в последние 10 дней началось очевидное укрепление гривни.

В.ЮЩЕНКО добавил, что на протяжении последнего времени Национальный банк Украины выкупил на внутреннем рынке 150-170 млн. долларов США.

«Гривня постепенно поднимается», - констатировал Президент.