Кыргызстан отказался от $100 миллионов помощи Казахстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прекратил действие соглашения с Казахстаном, предусматривавшего предоставление республике 100 миллионов долларов в рамках адаптации ее экономики к Евразийскому экономическому союзу, сообщает Коммерсантъ.

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"Алмазбек Атамбаев подписал закон "О денонсации соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции" и межправительственных киргизско-казахских протоколов о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием, о техническом содействии", - сообщается на сайте президента Кыргызстана.

Этот закон был принят парламентом Киргизии 9 ноября. Вице-премьер Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев заявил, что договоренность была достигнута в декабре прошлого года. Эти деньги должны были пойти, в частности, на развитие таможенной инфраструктуры, строительство ветеринарных лабораторий, модернизацию испытательных лабораторий. Но Казахстан затягивал выделение средств, и Кыргызстан завершил эти работы на собственные средства.