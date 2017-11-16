Нацбанк может прекратить выпуск мелких монет

Национальный банк рассматривает возможность оптимизации обращения монет мелких номиналов, предлагая прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

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"Все эти номиналы разменных монет будут оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов (дополнительным выпуском)", - сообщается на сайте НБУ со ссылкой на проект решения, обнародованный для общественного обсуждения.

По оценкам регулятора, монеты номиналами 1-5 копеек перестали играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, а прекращение чеканки монеты номиналом 25 копеек обусловлено тем, что при отсутствии монет номиналами 1 - 5 копеек 25 копеек не будут размениваться 10 копейками.

Регулятор подчеркивает, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек продолжат выполнять функцию средства платежа, то есть население сможет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговая сеть - устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 коп.

При этом НБУ предлагает округлять общую сумму покупки при отсутствии монет у покупателя и продавца в сторону уменьшения, если сумма заканчивается от 1 до 4 копеек, и в сторону увеличения, если сумма заканчивается от 5 до 9 копеек. При безналичных расчетах округления не будет.

По мнению регулятора, субъекты хозяйствования при расчетах наличными с применением регистраторов расчетных операций могут указывать в чеках общие суммы до округления и после, используя механизм скидок или надбавок, чтобы избежать дополнительных затрат на перепрограммирование РРО.

Нацбанк отметил, что монеты мелких номиналов фактически прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, в то время как стоимость изготовления этих монет превышает их номинал, а участники наличного обращения ежегодно несут расходы на обработку, транспортировку и хранение этих монет.

По информации НБУ, на сегодня в обращении находится 12,9 млрд монет, в том числе 2,4 млрд номиналом 1 копейка, 1,4 млрд – 2 копейки, 1,9 млрд - 5 копеек, 3,8 млрд - 10 копеек, 1,7 млрд - 25 копеек, 1,2 млрд - 50 копеек 0,5 млрд - 1 гривня.

Основными потребители монет являются торговая сеть, заведения общественного питания, общественный транспорт, аптеки, отделения «Укрпочты», организованные и неорганизованные рынки.

Ссылаясь на международный опыт, регулятор отмечает, что одномоментное изъятие из обращения монет мелких номиналов может вызвать большой резонанс в обществе и проблему их уничтожения, в то время как прекращение чеканки монет с постепенным выводом их из обращения позволяет избежать таких последствий.

«Введение правил округления не будет иметь никакого влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах индивидуальных товаров. Учитывая это, прямого влияния на показатели инфляции предложенное решение не повлечет. Это подтверждает опыт таких стран, как Дания, Швеция, Норвегия, Венгрия и Чехия», - говорится в сообщении НБУ.

По информации регулятора, предыдущий опрос общественного мнения, консультации с государственными органами и деловым сообществом констатируют готовность граждан и бизнеса к применению подобных правил округления.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.