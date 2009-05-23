Банкир: Украину может накрыть вторая волна кризиса

Вторая волна кризиса может накрыть Украину уже через несколько месяцев.

О такой угрозе заявил председатель правления ВТБ Банка (Украина) Вадим ПУШКАРЕВ, пишет издание «Зеркало недели» (№ 18 (746) 23-29 мая 2009).

«Мы прошли только первый виток кризиса, второй подойдет к осени. И здесь, в частности, большая угроза идет со стороны тех семи банков, которые подаются на рекапитализацию и государственное участие в капитале. Прежде всего - со стороны тех двух крупнейших банков, которые на сегодняшний момент потеряли ликвидность, но в них сосредоточена львиная доля проблемных пассивов», - объяснил он.

Банкир отметил, что до осени правительство попробует стабилизировать ситуацию в банках. «В запасе - несколько месяцев, пока будет работать временная администрация и будет действовать мораторий на выполнение обязательств перед кредиторами», - уточнил он.

По его словам, если за это время ничего не изменится, то всю банковскую систему страны постигнет очередной удар.

«Я не готов сказать, достаточно ли ресурсов в Фонде гарантирования вкладов, чтобы закрыть хотя бы эти два банка по вкладам. Если государство не сможет подтвердить свою состоятельность в плане капитализации, может начаться паника в тех банках, чьи вкладчики хоть немного успокоились», - отметил В.ПУШКАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, в апреле правительство и Национальный банк Украины утвердили перечень из семи банков для рекапитализации при участии государства: банк "Надра", "Родовид Банк", банк "Финансы и кредит", "Укргазбанк", "Укрпромбанк", "Имексбанк" и банк "Киев".