Тимошенко: все налоговые поступления будут оставаться в местных бюджетах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что через три года все налоговые поступления будут оставаться в местных бюджетах.

Как передает корреспондент, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с председателями сельских и поселковых советов в Киеве.

„Каждый раз, когда все больше и больше собирается налогов - все больше и больше изъятий. Больше собрал – меньше осталось! Еще больше собрал – еще меньше осталось! Эту порочную практику нужно сломать. Причем, все знают, что 99% ваших бюджетов – это безотлагательные социальные расходы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что постепенно на протяжении нескольких лет планируется обеспечить переход на то, чтобы 100% поступлений от налогов оставались в местных бюджетах. „Ми должны построить программу на то, чтобы 100% постепенно, через несколько лет, например, через три года, оставались на местах”, - заявила она.

Премьер-министр поручила министру финансов и министру экономики обязательно учесть такие нормы при разработке дополнений и изменений к Бюджетной декларации на 2010 год. „Я добьюсь, что это будет в бюджете на 2010 год”, - подчеркнула она.

„Начнем с того, что на 2010 год мы сделаем непростую работу. Мы сделаем планирование непосредственно из центра к селу и поселку, обходя области и районы. Это даст возможность увидеть каждую административную единичку и запланировать бюджет так, чтобы у нас действительно был сбалансированный ресурс. Мы должны честно признать: если село или поселок является дотационным, значит, нужно давать дотации не по остаточному принципу, а по нормативному принципу”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.