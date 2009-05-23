Кабмин одобрил ряд изменений в Бюджетный кодекс

Кабинет министров Украины на сегодняшнем расширенном заседании одобрил ряд изменений в Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО, изменениями предлагается, что налог на землю и налог с владельцев транспортных средств в полном объеме будут поступать в местные бюджеты.

Налог с доходов физических лиц будет также поступать в местные бюджеты согласно месторасположению предприятий, их филиалов и регистрации физических лиц.

Также документом предлагается зачислять в местные бюджеты средства сверхплановых поступлений от общегосударственных налогов и сборов.

Кроме того, документом предусмотрено, что уточнение местных бюджетов в плане доходной части может производиться по итогам квартала, а не полугодия.

Также изменения дают право главам сельских и поселковых советов через решение соответствующих советов в межсессионный период принимать решения о перераспределении межбюджетных трансфертов с последующим внесением изменений в местные бюджеты.

Сегодня проект изменений будет откорректирован и уточнен в ходе совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов. И, как заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, на следующий неделе документ может быть принят в Верховной Раде.