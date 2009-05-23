Ющенко просят поддержать антикризисные меры Тимошенко

Сельские и поселковые председатели просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО поддержать антикризисную деятельность правительства и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом идет речь в обращении участников сегодняшнего Всеукраинского совещания по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов к Президенту.

В частности, участники совещания попросили В.ЮЩЕНКО «поддержать антикризисную деятельность правительства и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая мужественно и самоотверженно, без надлежащей поддержки других ветвей власти противостоит тем вызовам, которые бросают Украине давно невиданные потрясения в мировой экономике».

Также председатели сельских и поселковых советов требуют от группы пропрезидентских народных депутатов поддержать все законопроекты, которые внес или внесет Кабинет министров по требованию участников совещания. Также участники совещания настаивают на подписании Президентом данных законов и не обжаловании в Конституционном Суде тех решений, которые Кабинет министров принял во время всеукраинского совещания.

«Сельское и все местное самоуправление уже давно ждет этих решений. Без преувеличения, если смотреть на них в целом, то они приведут к революционным, глубоко положительным и давно ожидаемым изменениям. Финансовое укрепление местного самоуправления действительно приблизит государство к людям, и Президент, который этому посодействует, уже из-за этого заслужит доброго упоминания в учебниках истории», - отметили в обращении участники Всеукраинского совещания по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов.