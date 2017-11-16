Россия может продать "долг Януковича" в $3 миллиарда другой стране

Компромисс по "долгу Януковича" в три миллиарда долларов возможен, если другая страна выкупит его у России. Об этом рассказал замглавы Минфина Сергей Сторчак, передает "РИА Новости".

"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, — существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", — заявил Сторчак.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона в январе начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл., выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

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Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение.

По результатам заседания 26 мая, на котором суд рассматривал заявление Украины о приостановке исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции нашей страны, ожидаемого не ранее 2018 года, суд отложил решение, чтобы рассмотреть вопрос глубже.