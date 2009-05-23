Кабмин предлагает отменить 9 местных налогов и сборов

Кабинет министров Украины на сегодняшнем расширенном заседании одобрил изменения к законодательству об отмене 9 малоэффективных местных налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО, предлагается отменить все налоги и сборы, размеры администрирования которых превышают поступления от этих налогов и сборов.

В частности, по его словам, предлагается отменить сбор на участие в бегах на ипподроме, сбор от участия в катализаторе, сбор на выдачу ордера на квартиру.

С целью снижения нагрузки на фонд оплаты труда правительство предлагает отменить коммунальный налог с 1 января 2011 года, а также перевести в статус местного налог на недвижимое имущество, плату за землю и плату за торговый пакет на некоторые виды предпринимательской деятельности.

Также предполагается внести изменения в порядок взимания рыночного сбора, определив, что плательщиками этого сбора являются рынки.

В этом случае размер оплаты определяется в диапазоне 0,05-0,2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м торгового места за один день работы, что составляет от 30 коп. до 1 грн. 25 коп. за 1 кв. м.

Также документом предлагается вместо сбора за парковку автотранспорта ввести налог с мест парковки, вместо курортного сбора ввести туристический сбор, который будет взиматься на всей территории Украины в размере 0,5 до 1% стоимости временного проживания.

Кроме того, предлагается отнести к разряду местных налогов и сборов ярмарочный сбор с физических лиц и предпринимателей.

Также, сообщил И.УМАНСКИЙ, законопроектом предлагается отменить налог на промысел, гербовый сбор, сбор в фонд по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и сбор в Государственный инновационный фонд.

Кроме того, предлагается установить границы стоимости торгового патента на предоставление услуг в сфере игорного бизнеса.

И.УМАНСКИЙ отметил, что ввести в действие закон предлагается с 1 июля текущего года.

Действие данных норм позволит увеличить поступления в местные бюджеты в текущем году на 200 млн. грн., в 2010 – на 1 млрд. грн., сказал он.