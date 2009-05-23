Нужно утроить налог на землю при использовании ее не по назначению

Кабинет министров Украины предлагает дать право местным властям увеличивать налог на землю в три раза в случае использования ее не по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, это предполагается в законопроекте о внесении изменений в закон о плате за землю, который был одобрен на сегодняшнем расширенном заседании Кабмина.

Кроме того, как сообщил и. о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, законопроектом дается право местным властям в пять раз увеличить налог на землю, которая находится в постоянном использовании у субъектов хозяйственной деятельности, кроме сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, в случае, если земля находится в постоянном пользовании с 1 января 2002 года.