Рада одобрила законопроект о создании кредитного реестра НБУ

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка, альтернативный утвержденному Кабинетом министров и зарегистрированному в парламенте 15 сентября, но с озвученными в сессионном зале поправками.

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За принятие законопроекта 7114-д за основу с рядом поправок, озвученных народным депутатом Русланом Демчаком, проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, руководитель парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, который 15 ноября зарегистрировал данный законопроект, заявил, что правительственный законопроект содержал ряд дискриминационных норм по отношению к частным бюро кредитных историй. "По результатам дискуссии комитет принял решение при одном голосе, который воздержался, зарегистрировать законопроект 7114-д и рекомендовать принять его Верховной Раде за основу", - сказал Довбенко.

Еще один представитель комитета Руслан Демчак заявил, что парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" не поддержит альтернативный законопроект, если в нем не будет учтен ряд поправок. "Информация, которая будет включаться в кредитный реестр, носит статус банковской тайны. Потому, учитывая ситуацию, мы хотим внести под стенограмму некоторые правки, дающие возможность сохранить эту банковскую тайну, поскольку если такая информация будет передаваться кредитным бюро, умышленно или неумышленно может быть ее утечка", - пояснил депутат и озвучил правки, которыми частные бюро кредитных историй исключаются из ряда статей.

Представитель правительства – первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова призвала депутатов поддержать либо правительственный законопроект, либо альтернативный с озвученными поправками БПП. "Данный кредитный реестр, создание и функционирование которого мы предлагаем, достаточно понятный и простой, соответствует международной практике, имеет простую философию: банки делятся информацией с регулятором и имеют доступ к этой информации", - сказала она, подчеркивая, что принятие этого закона повысит устойчивость банковской системы.

Ранее против альтернативного законопроекта высказались в Национальном банке, по информации которого, этот законопроект даст возможность кредиторам подавать в кредитные бюро информацию о заемщиках без их согласия и обяжет НБУ предоставлять кредитным бюро неограниченный доступ к своему кредитному реестру, а также применять санкции к банкам, которые не работают с кредитными бюро.

Справка УНИАН. Национальный банк планирует в 2017 году запустить централизованный кредитный реестр, аккумулирующий информацию о заемщиках - физических лицах с крупными кредитами и юридических лицах.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины" (№7114), утвержденный Кабинетом министров 30 августа, был зарегистрирован в парламенте 15 сентября.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза, при этом данный процесс не предполагает ликвидацию частных бюро кредитных историй, функционирующих в стране.

В конце сентября Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитовании. Банки должны подавать в НБУ отчетность по новой форме в тестовом режиме уже с 1 октября этого года.