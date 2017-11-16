Рада приняла закон об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг с рядом поправок.

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За принятие законопроекта 5592-д во втором чтении и в целом с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и Главного юридического управления Рады проголосовали 237 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, представитель профильного комитета Павел Ризаненко заявил, что комитет рекомендует парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом с зачитанными под стенограмму правками комитета и Главного юридического управления Рады.

По его словам, законопроект предусматривает снижение регуляторной нагрузки, повышение уровня корпоративного управления, упрощение трансформации акционерных обществ из публичных в частные, регулирует вопрос дискриминации акционеров при выплате дивидендов. «Закон позволит полностью устранить бумажный документооборот при подаче отчетности национальному регулятору. Это определенная революция», - подчеркнул Ризаненко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с началом очередной парламентской сессии в сентябре призвал депутатов Верховной Рады поддержать ряд финансовых законопроектов, в том числе один из приоритетных для рынка капитала законопроект №5592.