Московский суд смягчил меру пресечения экс-главе "Нафтогаза" - Бакая перевели под домашний арест

Таганский суд Москвы, повторно рассмотрев ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения бывшему главе компании "Нафтогаз Украины" Игорю Бакаю, обвиняемому в РФ в мошенничестве, смягчил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, продлив эту меру до 12 января. Об этом сообщает ТАСС.

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"Таганский суд 15 ноября на основании решения Мосгорсуда о повторном рассмотрении решения об избрании меры пресечения в отношении Бакая заново рассмотрел ходатайство следственных органов. Суд постановил изменить ему меру пресечения с ареста на домашний арест. Кроме того, в тот же день суд рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении ему домашнего ареста. Судом данное ходатайство было удовлетворено, Бакай отправлен под домашний арест на срок до 12 января 2018 года", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении экс-главы "Нафтогаза" было возбуждено 12 июля. 27 октября Таганский суд Москвы заключил его под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В начале ноября Мосгорсуд, рассматривая апелляционную жалобу на арест Бакая, принял решение о возвращении ходатайства об аресте в Таганский суд для нового рассмотрения с новым составом суда.

31 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о том, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержан учредитель коммерческой организации, подозреваемый в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов. В свою очередь источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о хищении бывшим руководителем "Нафтогаза" Игорем Бакаем у холдинга "Металлоинвест", который принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

Как сообщал УНИАН, Бакай выехал в Россию в 2004 году после отставки с должности руководителя Госуправления делами и получил российское гражданство.

В Украине Бакая обвиняли в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества. Причиненный Бакаем государству ущерб на должности руководителя ГУД превысил, по данным правоохранителей, 350 млн грн. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом ГУД и его центральный аппарат незаконно израсходовали 828,5 млн грн.

В марте 2010 года Печерский райсуд Киева закрыл все уголовные дела, возбужденные в отношении Бакая в 2006 году.