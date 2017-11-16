В Нацбанке прокомментировали планы по прекращению выпуска мелких монет

Национальный банк Украины не планирует принудительное изъятие из обращения монет мелких номиналов, рассчитывая на постепенное снижение их объема в обращении за счет прекращения чеканки таких монет.

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Об этом сообщила журналистам заместитель директора Департамента денежного обращения НБУ Оксана Галыць, комментируя проект решения регулятора о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

«В настоящий момент такое решение не рассматривалось», - сказала Галыць. По ее словам, Нацбанк считает целесообразным «мягкое» изъятие мелких монет из обращения за счет прекращения их изготовления.

Представитель НБУ подчеркнула, что монеты, уже находящиеся в обращении, останутся платежным средством. «Те монеты, которые сейчас находятся в обращении, и далее будут находиться. Населению не нужно волноваться и бежать в какие-то учреждения банков, и пытаться избавиться от этих монет», - добавила она.

В Нацбанке не стали называть конкретные сроки внедрения предложенного механизма округления с прекращением чеканки мелких монет.

Как пояснил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, общественное обсуждение указанного проекта продлится один месяц, после чего сроки принятия того или иного решения не регламентируются.

Зайвенко отметил, что при достижении консенсуса по результатам обсуждения решение будет принято очень скоро, но, возможно, что общество не поддержит инициативу НБУ. «Общество будет информировано о принятом решении заблаговременно», - пообещал Зайвенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк рассматривает возможность оптимизации обращения монет мелких номиналов, предлагая прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Одновременно регулятор предложил округлять общую сумму покупки при отсутствии монет у покупателя и продавца в сторону уменьшения, если сумма заканчивается от 1 до 4 копеек, и в сторону увеличения, если сумма заканчивается от 5 до 9 копеек. При безналичных расчетах округления не будет.

По информации НБУ, на сегодня в обращении находится 12,9 млрд монет, в том числе 2,4 млрд номиналом 1 копейка, 1,4 млрд – 2 копейки, 1,9 млрд - 5 копеек, 3,8 млрд - 10 копеек, 1,7 млрд - 25 копеек, 1,2 млрд - 50 копеек 0,5 млрд - 1 гривня.

По оценкам регулятора, введение предложенного механизма округления не окажет влияния на инфляцию, поскольку речь идет об округлении всех товаров в чеке, а не о ценах индивидуальных товаров.

В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.