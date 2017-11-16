НБУ предоставил одному банку рефинансирование на 3 миллиарда

Национальный банк Украины предоставил одному из банков рефинансирование на 3 млрд грн под 15,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

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«15 ноября состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворена заявка одного банка на общую сумму 3 млрд грн по процентной ставке в размере 15,5% годовых», - говорится в сообщении.

При этом НБУ не уточнил, какой именно банк получил средства.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 ноября 2017 года составил 63,393 млрд грн, что на 0,4% ниже показателя на 1 октября.