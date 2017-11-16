Нацбанк подсчитал экономию от прекращения выпуска мелких монет

Внедрение предложенного Национальным банком Украины механизма округления до 10 копеек с прекращением чеканки монет мелких номиналов позволит регулятору экономить порядка 91 млн грн в год на выпуске и транспортировке монет.

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Об этом сообщил журналистам директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

«Округление до 10 копеек по механизму, который мы предлагаем, с прекращением чеканки и транспортировки монет более мелких номиналов, позволит нам экономить порядка 91 млн грн в год», - сказал Зайвенко.

По его словам, расходы НБУ на выпуск монет мелких номиналов на сегодня в несколько раз превышают номинал таких монет.

«За последние 4 года Национальный банк потратил на чеканку и транспортировку разменных монет в среднем 160 млн грн», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обнародовал для общественного обсуждения проект решения, которым предлагает прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, округляя общую сумму покупки за наличные при отсутствии монет у покупателя и продавца. При безналичных расчетах округления не будет.

Как пояснили в НБУ, принудительное изъятие из обращения монет мелких номиналов пока не планируется, так как регулятор рассчитывает на постепенное снижение их объема в обращении за счет прекращения чеканки таких монет.

В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.