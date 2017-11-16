Депутаты хотят усилить требования к аудиторам

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

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За принятие законопроекта 6016-д проголосовали 228 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя проект закона, глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина отметила, что он устанавливает более жесткие требования для ведения аудиторской деятельности и вхождения в профессию.

«Численность аудиторов в Украине на пике роста достигала пяти тысяч, а сегодня это число достигает 2,4 тыс. аудиторов. И то – это и те, которые, возможно, уже и не предоставляют аудиторских услуг, просто не закончилось действие их сертификата… В стране есть большое недоверие к выводам аудиторов», - сказала она.

По словам Южаниной, законопроектом создается орган общественного наблюдения за аудиторской деятельностью. «Совет наблюдения за аудиторской деятельностью будет состоять из 7 человек: 4 человека от регуляторов и 3 человека - практикующие аудиторы», - сказала она

Как сообщал УНИАН, 5 октября Верховная Рада приняла закон о приведении бухгалтерского учета в Украине к стандартам Европейского Союза.