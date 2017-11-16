В Украине безработных стало меньше на более чем 20 тысяч человек

Уровень безработицы в Украине в октябре 2017 года уменьшился по сравнению с сентябрем на 7,5%, в абсолютных цифрах - на 21,1 тыс. человек, до 281,9 тыс., сообщила Государственная служба статистики.

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Количество зарегистрированных безработных составило 1,1% населения трудоспособного возраста.

Также сообщается, что в октябре количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 20,8 тыс. человек – до 217 тыс. При этом средний размер пособия в октябре 2017 года составил 2137 грн против 2 033 грн в сентябре текущего года.

Получили работу в октябре текущего года 13,1% зарегистрированных безработных (47,2 тыс. человек) против 8,3% (30,3 тыс. человек) месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в октябре 2017 года составил 4 человека, как и месяцем ранее. С марта по июль 2017 года этот показатель составлял 5 человек на вакантное место.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тыс. человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.