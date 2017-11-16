К столетию Украинской революции НБУ выпустит новые 100 гривень

Национальный банк Украины планирует выпустить памятные банкноты номиналом 100 гривень, сообщил журналистам директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

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«Мы сейчас работаем, и выпустим в обращение в этом году и в следующем году памятные банкноты номиналом 100 гривень. Это будет серия памятных банкнот, посвященных столетию Украинской революции 1917-21 годов. У нас есть концепция, и мы подготовили целую серию таких банкнот», - сказал Зайвенко.

Он напомнил, что 100 лет назад была выпущена первая украинская гривня. «Эти 100 гривень дизайном столетней давности мы перенесем на памятную банкноту номиналом 100 гривень, которая будет напоминанием о тех славных временах», – добавил Зайвенко.

Также он анонсировал выпуск памятных банкнот с другими историческими дизайнами и выпуски памятных монет, посвященных этим и другим историческим событиям.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 сентября 2016 года ввел в обращение памятные банкноты номиналом 20 гривень в честь 160-летия выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

В 2016 году НБУ ввел в обращение 47 памятных монет (37 наименований), из которых одна золотая, 15 серебряных, 30 монет из нейзильбера и одна биметаллическая.

В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.