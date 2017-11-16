Должников по уплате алиментов не будут выпускать за границу, ограничат в праве водить автомобиль и охотиться

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» (регистрационный номер 7277).

Читайте такжеВ Украине появится открытый реестр неплательщиков алиментовКак передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов.

Данным законопроектом предусматривается установить временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Также предусмотрено применить к должнику, у которого имеется задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты.

Также предлагается ввести новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления. При этом социальные работы не будут назначаться лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. Согласно законопроекту, неуплата алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи, которая привела к возникновению задолженности в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, влечет за собой выполнение социальных работ на срок от 120 до 240 часов. В случае уклонения нарушителя от отбывания социальных работ постановлением суда (судьи) по представлению органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, отбытый срок социальных работ может быть заменен административным арестом.

Срок ареста определяется из расчета, что одни сутки ареста равны 15-ти часам неотбытых социальных работ, но не может превышать 15 суток.

Законопроектом предусмотрено освобождение от уплаты судебного сбора заявителей при подаче заявления о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов.

Согласно законопроекту, в случае наличия задолженности по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, вопрос временного выезда ребенка за пределы Украины на срок, превышающий один месяц, самостоятельно решает тот из родителей, с которым решением суда определено место проживания ребенка.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что статистические данные по исполнению судебных решений о взыскании алиментов свидетельствуют о том, что по состоянию на 1 сентября 2017 года на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находится 539 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом, количество исполнительных производств, по которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за 3 месяца, насчитывает 91,8 тыс. (17%).